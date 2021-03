Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) habe gesagte dass sie für 2021 einen leicht geringeren Handelsertrag erwarte, da der pandemiebedingte Boom langsam abklinge und sich die Volatilität normalisiere. Die Bank erwarte, dass das Wachstum im Jahr 2022 wieder aufgenommen werde, aber die Erträge würden auch in diesem Jahr unter dem Niveau von 2020 bleiben.



Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe die Auslieferungen im Februar um 19% gegenüber dem Vorjahr auf 651.600 Fahrzeuge gesteigert. Die Verkäufe seien in China um 272% und im restlichen Asien-Pazifik-Raum um 12% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Auslieferungen in Westeuropa seien um 22% zurückgegangen, in Nordamerika um 6,3%, in Südamerika um 5,4% und in Zentral- und Osteuropa um 1,6%. Im Zeitraum von Januar bis Februar seien die Auslieferungen im Jahresvergleich um 6,8% auf 1,48 Mio. Fahrzeuge gestiegen.



Aurelius Equity Opportunities (ISIN DE000A0JK2A8/ WKN A0JK2A) habe für das Gesamtjahr 2020 ein EBITDA von 431,1 Mio. Euro, ein Anstieg um 59% gegenüber dem Vorjahr und über der Schätzung von 145,5 Mio. Euro gemeldet. Der Umsatz sei um 11% auf 3,23 Mrd. Euro (Erwartung: 2,9 Mrd. Euro) gesunken, während das operative EBITDA um 0,8% auf 167,6 Mio. Euro gesunken sei. Das Unternehmen plane, im Jahr 2021 große Akquisitionen zu tätigen.



Einschätzungen von Analysten:



- BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) sei bei Barclays auf "equal-weight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 83 Euro gesetzt worden.

- Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) sei bei Barclays auf "overweight" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 96 Euro gesetzt worden.

- Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) sei bei Barclays auf "equal-weight" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 14,70 Euro gesetzt worden. (12.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche im Minus, so die Experten von XTB.Rückgänge seien in allen Ländern zu beobachten, wobei die niederländischen und portugiesischen Aktien die größten Verlierer seien. Der deutsche Leitindex gebe um 0,7% nach, während der französische CAC 40 und der britische FTSE 100 um 0,2% bzw. 0,3% niedriger notieren würden.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe ein neues Allzeithoch knapp unter der Marke von 14.600 Punkten erreicht. Allerdings ziehe sich der Index heute zurück, nachdem sich die Stimmung während der asiatischen Sitzung zu verschlechtern begonnen habe. Der DAX habe nachgegeben und teste zum Zeitpunkt des Schreibens die wichtige kurzfristige Unterstützung im Bereich von 14.470 Punkten. Die Zone sei mit dem lokalen Hoch vom Dienstagabend sowie der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie markiert. Ein Bruch unter diese Hürde würde den Weg in Richtung der unteren Begrenzung der Marktgeometrie bei 14.265 Punkten ebnen. Sollte auch dieses Niveau durchbrochen werden, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 14.050 Punkte fortsetzen.