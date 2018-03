1. Absicherung: Bei Rohstoffanlagen unter Rückgriff auf Futures-Kontrakte für das Eingehen von Positionen werde eine Komponente der Rendite aus der Anlage in die Besicherungsinstrumente dieser Kontrakte generiert (üblicherweise kurzlaufende Staatsanleihen). Die US Federal Reserve habe sich einer künftigen Erhöhung der Leitzinsen verschrieben, so dass auch die Renditen von Besicherungsinstrumenten für Rohstoffanlagen von dem derzeitigen Niveau nahe Null wieder steigen dürften.



2. Spotpreise: Dieser Begriff bezeichne die Preise der eigentlichen Rohstoffe, die börsentäglich ermittelt würden. Vielfach würden Anleger davon ausgehen, dass sie nur genau diese Renditekomponente vereinnahmen könnten. Da Rohstoffe überwiegend in US-Dollar notiert seien und sich der Dollarkurs bisher eher schwächer entwickelt habe, könnte es hier zu einer Umkehr des negativen Trends kommen, gefolgt von einem Anstieg der Spotpreise.



3. Rollen: Sofern für das Eingehen von Rohstoffpositionen auf Futures-Kontrakte zurückgegriffen werde, sei die Anlage zu bestimmten Zeitpunkten vom auslaufenden auf einen neuen Kontrakt zu "rollen". Bei diesem Schritt entstünden entsprechende Kosten. Wenn die Rohstoffpreise an den Futures-Märkten höher als die aktuellen Spotpreise seien und im Vergleich zu diesen steigen, ergebe sich ein negativer Effekt dieser "Rollrendite" (Contango). Umgekehrt würden im Vergleich zu aktuellen Spotpreisen niedrigere und fallende Rohstoffpreise zu einem positiven Einfluss dieser Renditekomponente (Backwardation) führen.



Einer der wichtigsten Trends sei der Anstieg der Spotpreise für Energierohstoffe. Auf Spotmarkt-Basis habe sich in der betrachteten Periode (31.01.2017 - 31.01.2018) lediglich für Agrarrohstoffe eine ungünstige Entwicklung ergeben.



Die Rollrenditen hätten sich im vergangenen Jahr noch im negativen Bereich bewegt. Jüngst sei es hier jedoch zu einer Stabilisierung gekommen, insbesondere in den Bereichen Getreide und Energie, die den größten Beitrag zur Rollrendite leisten würden. Wenn die Rollrenditen für Energierohstoffe und Getreide sich ausgehend vom Negativbereich tatsächlich wieder dem Nullpunkt nähern würden, so sollten breit aufgestellte Rohstoffinvestoren eine solche Entwicklung aufmerksam verfolgen. Zwar sei eine "weniger negative" Rollrendite für sich genommen sicher nichts Besonderes. Betrachte man allerdings das Gesamtbild mit einem über die vergangenen zehn Jahre geschätzten kumulierten negativen Einfluss von 50% auf die Rendite des Thomson Reuters Continuous Commodity Index, so erscheine ein "weniger negatives" Szenario schon eher wie eine nennenswerte Veränderung.



Viele Anleger würden sich nun vielleicht fragen, an welchen weiteren Faktoren sie die künftige Entwicklung auf den Rohstoffmärkten ablesen könnten. Hier biete sich eine genauere Betrachtung der Einpreisung der Inflationserwartungen durch die Märkte an. Eine entsprechende Messgröße sei beispielsweise die von der FED häufig verwendete 5-Year Forward Breakeven Inflation Rate (5-Jahres-Forward-Rate der durch inflationsgeschützte Anleihen implizierten Inflation).



Nach unserem Kenntnisstand strebt die US Federal Reserve Leitzinserhöhungen und eine Normalisierung ihrer Bilanz an, und die Inflationserwartungen sind in jüngster Zeit gestiegen, so die Experten von WisdomTree Europe. In der Vergangenheit hätten Rohstoffe als attraktive Anlage zur "Inflationsabsicherung" gedient. Während der vergangenen fünf Jahre seien Bedenken hinsichtlich der Inflationsentwicklung natürlich weitestgehend gegenstandslos gewesen, da es kaum eine nennenswerte Inflation gegeben habe. Mit Blick auf die Zukunft sollte man aus Sicht der Experten allerdings nicht damit rechnen, dass die Inflation dauerhaft ausbleibe. Folglich könnten bestimmte, derzeit nicht genutzte Komponenten der Asset-Allokation künftig erneut aktiviert werden. (Ausgabe vom 07.03.2018)





