NYSE-Aktienkurs Verizon-Aktie:

54,22 USD +1,86% (24.01.2018, 22:03)



ISIN Verizon-Aktie:

US92343V1044



WKN Verizon-Aktie:

868402



Ticker-Symbol Verizon-Aktie:

BAC



NYSE-Symbol Verizon-Aktie:

VZ



Kurzprofil Verizon Communications:



Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz. Das Unternehmen zählt zu einem der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter, mit über 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Angebotsspektrum umfasst hier mobile Kommunikationsprodukte und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie den Verkauf der entsprechenden Geräte und Accessoires wie Headsets, Bluetooth, Displayschutzhüllen und Akkus. Im Gerätebereich vertreibt Verizon Handys, Smartphones, Tablet-PCs, USB-Modems und Netbooks aller großen Marken wie Apple, Samsung, HTC, Blackberry, LG und Motorola. Der Festnetzmarkt als zweites Standbein des Unternehmens wird mit Telekommunikationsleistungen wie Festnetz-Telefonie, Internetzugängen, Breitband-Video und Datenstreaming und Dienstleistungen im Netzwerk-Bereich versorgt. (25.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von Analyst Amir Rozwadowski von Barclays:Amir Rozwadowski, Analyst von Barclays, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des US-Telekommunikationsriesen Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ).Das dritte Quartal in Folge, in dem Verizon im Wireless-Bereich bessere Ergebnisse als erwartet erzielt, verleiht der ersten, eigenständigen Service-Provider-Strategie zusätzliche Glaubwürdigkeit, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Obwohl die Vorteile der US-Steuerreform größtenteils erwartet wurden, ist Rozwadowski der Meinung, dass die Fähigkeit des Unternehmens, sein verbessertes Ergebnis- und Cash-Generierungsprofil in bessere Wachstumsinitiativen umzuwandeln, der Schlüssel ist, um die Bewertung der Verizon-Aktie vom aktuellen Kursniveau zu befreien.Amir Rozwadowski, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Verizon-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 56 USD bestätigt. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Verizon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Verizon-Aktie:43,70 EUR +0,46% (25.01.2018, 09:04)