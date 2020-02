Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EU hatte zu Wochenbeginn mit Veröffentlichung ihrer Leitlinien für die am kommenden Montag beginnenden Handelsgespräche mit Großbritannien erneut deutlich gemacht, dass das sogenannte "level playing field" Grundbedingung für jedes wie auch immer geartete Abkommen sein muss, so die Analysten von Postbank Research.



Dabei gehe es um die Aufrechterhaltung von Regelungen und Normen, beispielsweise in den Bereichen Arbeits- und Wettbewerbsrecht, Steuern oder Umweltschutz, um die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen durch gegenseitiges Unterbieten der geltenden Rahmenbedingungen zu unterbinden. Die britische Antwort sei gestern gefolgt: Entgegen früherer Bekundungen in der (nicht bindenden) politischen Absichtserklärung zum Brexit würden die Briten nun insbesondere auf vollumfängliche rechtliche Unabhängigkeit pochen.



Doch damit nicht genug: Der britische Premierminister Boris Johnson habe angekündigt, bereits im Juni die gerade erst beginnenden Verhandlungen abbrechen zu wollen, sollte bis dahin eine Einigung auf ein Freihandelsabkommen nach EU-kanadischem Vorbild nicht klar absehbar sein. Sei die bis Ende des Jahres dauernde Übergangsphase, die die britische Regierung nach wie vor keinesfalls verlängern wolle, zur Verhandlung eines Abkommens schon extrem knapp bemessen gewesen, erhöhe die jüngste britische Drohung den Druck und die Gefahr eines ungeordneten Brexit Ende des Jahres weiter. Das Britische Pfund habe gestern zum Euro in einer initialen Reaktion 0,5 Prozent nachgegeben. (28.02.2020/ac/a/m)



