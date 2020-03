Der berühmte Investor Ben Graham habe schon früh erkannt: Kurzfristig würden sich Aktienmärkte wie eine Stimmungsmaschine, langfristig wie eine Waage verhalten. Das Sentiment werde kurzfristig immer wieder zum entscheidenden Faktor, langfristig würden fundamentale Daten die Richtung vorgeben. Gerade der aktuelle Bullenmarkt liefere ein grundlegendes Beispiel dafür, dass in der Rückschau viele Sachverhalte irrelevant würden, obwohl sie zum Zeitpunkt ihres Eintritts als entscheidend interpretiert würden.



Letztendlich sei es dabei egal, was die Aktienmärkte kurzfristig in Sorge gestürzt habe - ob es sich dabei um die Pleite Griechenlands, die US-Verschuldung, Ölpreis-Kapriolen oder politische Schockmomente wie den Brexit gehandelt habe. Es sei auch egal, wann diese Schockwirkung eingetreten sei - in welcher Woche, in welchem Monat oder in welchem Jahr. Wichtig sei nur, dass sie richtig eingestuft würden: Als Negativereignisse mit Korrekturpotenzial, die jedoch allesamt im Rahmen einer intakten, fundamentalen und globalen Aufwärtsphase abgelaufen seien.



Wir befänden uns weiterhin in einer emotional anstrengenden Phase. Situationen wie diese würden stets das "Fight or Flight"-Prinzip am Aktienmarkt heraufbeschwören. Kämpferische Anleger würden sich der Volatilität stellen, einsteigen oder aufstocken, sie hätten keine Angst vor der Tatsache, dass die Belohnung eventuell nicht unmittelbar erfolgen könne. Andere würden instinktiv fliehen und ihre langfristigen Anlagepläne gegen ein kurzfristig besseres Gefühl eintauschen. Damit sei das Risiko allerdings keinesfalls gebannt!



Anleger müssten sich damit abfinden, dass sich Aktienmärkte kurzfristig nicht sinnvoll prognostizieren lassen würden. Vielleicht würden die Märkte noch mal kräftig nachgeben, wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf weitere fundamentale oder politische Störfaktoren treffen würden und der Markt neue Unsicherheiten einpreisen müsse. Vielleicht würden die Aktienmärkte aber eine ebenso schnelle Gegenbewegung vollenden und die Diskussion um neue Höchststände sei sofort wieder präsent. Wer könne das schon mit Gewissheit sagen? Keiner! Genau deswegen würden sich vorausschauende Anleger nicht auf dieses Ratespielchen einlassen, sondern sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren: Fundamentale Robustheit, politische Pattsituationen, Abwesenheit einer breit angelegten Euphorie.



Die vergangene Börsenwoche sei eine "Woche zum Vergessen" gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn als langfristig orientierter Anleger sollte man derart kurzen Zeiträumen keine hohe Bedeutung beimessen. Vor Bärenmärkten gelte es auf der Hut zu sein - nachhaltige Abwärtsbewegungen, die langsam starten und ihre destruktive Kraft erst in einer späteren Phase ausbilden würden. Plötzliche Korrekturen - wie die Corona-Woche - seien nur schmerzhafte Nadelstiche, die man aushalten müsse. (05.03.2020/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - In den letzten Handelstagen konnten sich die globalen Aktienmärkte von der "schwarzen" Woche etwas erholen, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Zuvor habe der MSCI World Index jedoch einen schnellen Rücksetzer um 13,3 Prozent hinnehmen müssen. Rekordverdächtig schnell! Es sei verständlich, dass die Emotionen der Anleger in dieser Phase hochkochen würden. Es scheine kein Entrinnen vor dem Corona-Virus zu geben - zumindest was die flächendeckende Berichterstattung in den Finanzmedien angehe.Die Macht der Psychologie schlage zu. Scharfe Rückgänge würden stets Erinnerungen an dunkle Marktepisoden wecken: Von der Weltwirtschaftskrise 2008 über die Eurokrise 2011 bis hin zur kräftigen Korrektur 2018/2019.