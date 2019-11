In den USA würden neben dem Verbrauchervertrauen am Dienstag kommende Woche einige Immobilienmarktdaten bekannt gegeben. Wichtig seien darüber hinaus am Mittwoch die zweite Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal, die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und die Haushaltsausgaben im Oktober. Und während in Japan am Donnerstag Einzelhandelsumsätze und am Freitag sowohl die Industrieproduktion wie auch der Arbeitsmarkt für Oktober publiziert würden, veröffentliche China Ende der Woche seine offiziellen Einkaufsmanagerindices für November.



München (www.aktiencheck.de) - Die nächste Woche wird zeigen, ob sich nach der Stimmung der Unternehmen auch das Verbrauchersentiment wieder gefangen hat oder sogar wieder steigt, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Die wichtigsten Verbrauchervertrauensdaten dürften sich in Deutschland, Großbritannien und den USA zumindest stabilisiert haben", meine Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers sehe diese Daten zusammen mit dem ebenfalls anstehenden Black Friday wie auch dem darauf folgenden Cyber Tuesday "als wichtige Indikatoren für das Weihnachtsgeschäft. Angesichts der anhaltend starken Arbeitsmärkte dürfte es in Deutschland wie in Amerika recht gut laufen".In Deutschland werde der Arbeitsmarktbericht für November am Freitag veröffentlicht, einen Tag nach dem Oktober-Bericht für die Eurozone. Erst am Nikolaustag würden die November-Zahlen für die USA folgen. Während hierzulande das ifo-Geschäftsklima am Montag sowie die Inflationszahlen am Donnerstag die weiteren Highlights seien, würden dies in der Eurozone das Wirtschaftsvertrauen am Donnerstag sowie ebenfalls Inflationsdaten am Freitag sein. Nach dem deutschen GfK-Konsumklima am Dienstag stehe am Freitag der entsprechende Bericht für Großbritannien an.