Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist noch weiter in den kontraktiven Bereich gefallen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Ganz offensichtlich könne sich der Sektor nicht von der globalen Schwäche absetzen, die die Eurozone, Japan und China erfasst habe. Der Dienstleistungs-ISM sei zwar noch im expansiven Bereich, aber die Historie zeige, dass die beiden Indices üblicherweise in die gleiche Richtung marschieren würden. Von daher dürfte auch der ISM für den Dienstleistungssektor Schwäche zeigen (Veröffentlichung des September-Wertes morgen am 03.10.). Das dürfte das Signal sein, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA eine Rezession anstehe. Die Renditen würden in diesem Fall sinken, der Euro werde aber stärker, da die FED mit Zinssenkungen reagieren sollte. (02.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.