XETRA-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

19,18 EUR -0,62% (10.04.2018, 12:47)



Euronext Paris-Aktienkurs Veolia Environnement-Aktie:

19,15 EUR -1,21% (10.04.2018, 12:53)



ISIN Veolia Environnement-Aktie:

FR0000124141



WKN Veolia Environnement-Aktie:

501451



Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VVD



Euronext - Paris Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Veolia Environnement-Aktie:

VEOEF



Kurzprofil Veolia Environnement S.A.:



Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Umweltdienstleistungen international tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten sind in die Segmente Wasser- und Abwasser, Abfallbewirtschaftung und Energieservice gegliedert. (10.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veolia Environnement-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) unter die Lupe.Es sei eines der meistunterschätzten Probleme der Welt: das stark wachsende Müllaufkommen. Mehr Recycling und Nachhaltigkeit könnten dafür sorgen, die Problematik in den Griff zu bekommen. Ein unspektakulärer und krisensicherer Profiteur sei Veolia Environnement. Die Franzosen würden die Aktionäre mit einer üppigen Dividende verwöhnen.In den letzten Jahren habe das Unternehmen seine Dividende kontinuierlich angehoben. Derzeit betrage die Rendite satte 4,7 Prozent. Für die Zukunft liebäugle Veolia mit kleinen bis mittelgroßen Zukäufen in den Bereich Recycling und Energieeffizienz.Doch diese müssten sich rechnen - schließlich sitze Veolia auf rund 8,5 Milliarden Euro Nettoschulden. Dafür werde das Unternehmen gerade einmal mit dem 0,4-Fachen des Jahresumsatzes an der Börse kapitalisiert. Die Mischung aus stetig steigenden Erlösen mit einer hohen Ausschüttungsquote mache den französischen Titel auf dem gegenwärtigen Kursniveau für Konservative mit einem langfristig ausgerichteten Anlagehorizont interessant.Dividendenaffine Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont greifen beim französischen Müll-Profiteur zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Veolia Environnement-Aktie: