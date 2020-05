Weltweit würden bereits etwa eine Milliarde Menschen auf tierische Produkte verzichten. Alleine in Deutschland kämen täglich rund 200 Veganer und 2.000 Vegetarier hinzu. Der Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten habe sich in der Bundesrepublik seit dem Jahr 2017 um 65,3 Prozent erhöht.



Wie die Infografik aufzeige, könnte dies erst der Anfang sein. Prognosen zufolge betrage der weltweite Umsatz mit veganen Fleischprodukten bereits in 5 Jahren etwa 120 Milliarden US-Dollar. Bis 2040 könne dieser demnach auf bis zu 450 Milliarden Dollar ansteigen.



"Hersteller veganer Produkte erfreuen sich auch auf dem Börsenparkett immer größerer Beliebtheit", so Kryptoszene.de-Analyst Raphael Lulay. "Nicht zuletzt die Lebensmittel werden von den Verbrauchern gut angenommen. Vor allem Fortschritte im Bereich des In-Vitro-Fleisches könnten den ohnehin schon starken Wachstumstrend weiter beflügeln."



Hier gehe es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:



(12.05.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Börsennotierte Hersteller tierfreier Produkte befinden sich ungeachtet der Corona-Krise im Aufwind, so die Experten von Kryptoszene.de.So habe sich der Preis der Beyond Meat-Aktien (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) seit dem 18. März um rund 156 Prozent erhöht. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgehe, hätten sich auch die Kurse anderer Branchengrößen bedeutend besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Dies mache ein Vergleich mit dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sowie Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) deutlich.Seit Jahresbeginn habe Beyond Meat um 82 Prozent zugelegt. Bei Bio Gaia (ISIN: SE0000470395, WKN: 914755, Ticker-Symbol: BGL) betrage der Zugewinn hingegen 8 Prozent. Im selben Zeitraum habe sich die Notierung des Dow Jones um 15 Prozent verringert, der DAX habe hingegen 18 Prozent an Punkten eingebüßt.