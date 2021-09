Börsenplätze Veeva Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Veeva Systems-Aktie:

261,70 EUR -7,23% (02.09.2021, 13:22)



NYSE-Aktienkurs Veeva Systems-Aktie:

333,82 USD +0,55% (01.09.2021)



ISIN Veeva Systems-Aktie:

US9224751084



WKN Veeva Systems-Aktie:

A1W5SA



Ticker-Symbol Veeva Systems-Aktie:

VEE



NYSE Ticker-Symbol Veeva Systems-Aktie:

VEEV



Kurzprofil Veeva Systems Inc.:



Veeva Systems (ISIN: US9224751084, WKN: A1W5SA, Ticker-Symbol: VEE, NYSE Ticker-Symbol: VEEV) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die globale Life-Science-Industrie. Das Unternehmen bietet Lösungen für eine Reihe von Anforderungen in Life-Science-Unternehmen, darunter multichannel Customer Relationship Management, reguliertes Content- und Informationsmanagement, Stammdatenmanagement und Kundendaten.



Das Unternehmen bietet Lösungen für Bereiche an, darunter die Veeva CRM-Anwendungsfamilie für Multichannel-Kundenbeziehungsmanagement, um ein koordiniertes und personalisiertes Kundenengagement über mehrere Berührungspunkte zu ermöglichen; Veeva Vault für regulierte Content-Management- und Informationsmanagement-Lösungen, um das Management inhaltszentrierter Prozesse zu ermöglichen; die Veeva Network-Stammdatenmanagement-Lösungen für das Management von Kundenstamm- und Produktstammdaten sowie die Daten- und Datendienstleistungsangebote von Veeva, einschließlich Veeva OpenData für Kundenreferentdaten und Veeva KOL Data für Daten. (02.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Veeva Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Veeva Systems Inc. (ISIN: US9224751084, WKN: A1W5SA, Ticker-Symbol: VEE, NYSE Ticker-Symbol: VEEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Cloud-Anbieter Veeva Systems habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert. Das Unternehmen sei sich treu geblieben und habe schon wieder die Erwartungen beim Umsatz und Gewinn übertroffen. Anleger würden dennoch mit deutlichen Gewinnmitnahmen reagieren.Veeva habe seine Erlöse um 29 Prozent auf rund 456 Millionen Dollar gesteigert (erwartet: 452 Millionen Dollar). Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit 94 Cent über den erwarteten 86 Cent gelegen. Der operative Gewinn sei um 38 Prozent auf rund 125 Millionen Dollar gewachsen.Wichtig. Im vergangenen Quartal habe das Unternehmen ganze 23 neue Kunden in seinem Kerngeschäft mit der CRM-Software gewinnen können. Auf starke Nachfrage seien auch die neuen Angebote des Unternehmens wie Veeva Vault Safety und Veeva Vault CDMS gestoßen, die jeweils Kunden bei den Top-20-Pharmaunternehmen hätten gewinnen können.Für das dritte Quartal erwarte Veeva Systems einen Umsatz von 464 bis 466 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 87 bis 88 Cent."Der Aktionär" bleibt bullish, so Emil Jusifov. (Ausgabe vom 02.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link