Kurzprofil Vapiano SE:



Die italienische Lifestylemarke Vapiano (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Qualität, kompromisslose Frische der Zutaten und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. In jedem Vapiano wird Pasta täglich selbst hergestellt. Die Speisen werden vor den Gästen "à la minute" und nach deren Wünschen "customized" zubereitet. Das Erfolgsrezept zeichnet sich auch durch das kosmopolitische Ambiente der Restaurants aus. Zur Kommunikation einladende, lange Eichenholztische, ein hoch gewachsener Olivenbaum sowie ein gemütlicher Bar- und Loungebereich kennzeichnen das unverwechselbare Gasterlebnis.



Vapiano steht ferner für Selbstbestimmung und Individualität: Der Gast kann jederzeit zwischen verschiedenen "Guest Journeys" wählen. Er entscheidet, ob er seine Speisen und Getränke beim Vapianisti, am Terminal oder über die Vapiano App bestellt und ob er mit der Chipkarte oder per App bezahlt. Auch bietet das Unternehmen Take Away- und Lieferservice-Dienste an. Zum 30. September 2019 bestand das Vapiano-Netzwerk aus 235 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten. (02.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vapiano-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Restaurantkette Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) unter die Lupe.Die Hoffnung auf ein Überleben werde immer kleiner. Knapp zwei Wochen nach der Zahlungsunfähigkeit und dem Ruf nach Staatshilfen habe die Restaurant-Kette Vapiano in der Nacht nun doch angekündigt, Insolvenzantrag zu stellen. An der Börse sorge das für einen erneuten Kurssturz. Die Null-Euro-Grenze rücke in greifbare Nähe.Inmitten der Coronavirus-Krise wolle die angeschlagene Restaurantkette Vapiano beim Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit stellen. Das habe der Vorstand der Vapiano SE in der gestrigen Nacht entschieden. Zugleich werde geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Vapiano-Gruppe gestellt werden müssten.Sämtliche durch die Vapiano SE betriebenen Restaurants seien wegen der Corona-Krise unverändert bis auf Weiteres geschlossen. Die Vapiano SE betreibe weltweit eigenen Angaben zufolge 230 Restaurants, in Deutschland 55.Der Aktienkurs der Vapiano-Aktie crashe am Donnerstag-Vormittag zeitweise um 75 Prozent bis auf 30 Cent. Anfang März habe der Small Cap noch bei 3,40 Euro gestanden.Das Unternehmen habe bereits am 20. März mitgeteilt, zahlungsunfähig zu sein und erklärt, dies sei aufgrund des drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgangs eingetreten. Zugleich habe das Unternehmen einen "dringenden Appell an die Bundesregierung zur schnellen Umsetzung der wirtschaftlichen Hilfen in der Covid-19-Krise" gerichtet. Damit habe der Vorstand gehofft, den innerhalb einer Frist von drei Wochen gebotenen Insolvenzantrag doch noch abwenden zu können.Mangels Einigung über eine solche Finanzierungslösung hätten auch die in Aussicht stehenden Finanzmittel aus staatlichen Unterstützungsprogrammen nicht beantragt werden können. Die Bundesregierung habe unter anderem ein unbegrenztes Kreditprogramm beschlossen, um in der Corona-Krise die Liquidität der Firmen sicherzustellen. Allerdings würden nicht jedem Unternehmen Notkredite gewährt, da die Banken, über die die Kredite vergeben würden, das Risiko zum Teil selbst mittragen würden.Daher gebe es derzeit eine Debatte um die Frage, ob der Bund eine 100-prozentige Garantie auf die Hilfskredite geben sollte. Einerseits könnten dann Gelder mit weniger aufwendigen Prüfungen schneller und umfassender fließen. Andererseits würden ohne eingehende Prüfungen die Risiken für den Fiskus steigen. Der Staat könnte dann etwa auch für Unternehmen gerade stehen, die auch ohne die Corona-Krise in Schwierigkeiten wären.Das jedenfalls treffe auf Vapiano zu. Die Restaurantkette habe zuletzt herbe Verluste ausweisen müssen, auch eine abgespeckte Menükarte oder neue Bestellterminals hätten nicht die erhoffte Wende gebracht. Schon seit längerem schreibe die Kette rote Zahlen. In den ersten drei Quartalen 2019 habe die bundesweit einzige börsennotierte Restaurantkette bereits einen Verlust von 46,1 Millionen Euro ausgewiesen und damit deutlich mehr als ein Jahr zuvor (minus 29,4 Millionen Euro).