Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

20,00 EUR -0,99% (03.09.2021, 08:38)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (03.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Valneva-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Von vielen Anlegern gefeiert und mit einem überzeugenden Kursverlauf - So lasse sich die charttechnische Ausgangslage der Valneva-Aktie derzeit treffend zusammenfassen. Nach der dynamischen Rally der letzten Tage gönne sich der Titel aktuell eine Atempause. Gestern sei dabei ein klassischer "inside day" entstanden. Der charttechnische Ausbruch von Ende August habe somit weiterhin Bestand. Das bringe uns im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns zur entscheidenden Haltezone: Die alte Ausbruchsmarke in Form des Februar-Hochs (15,60 EUR) - verstärkt durch das Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (16,26/16,09 EUR) - sei als strategische Absicherung prädestiniert.Solange die beschriebene Bastion nicht verletzt werde, liege ein valider Ausbruch und ein intakter Haussetrend vor. Ein Spurt über das Hoch des gestrigen Innenstabs bei 20,74 EUR liefere dabei den Startschuss für einen erneuten Anlauf auf das bisherige Rekordhoch bei 25,20 EUR. Die Bedeutung dieses Anlaufziels werde durch die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Frühjahrskorrektur (25,16 EUR) zusätzlich untermauert. Ein Vorstoß in "uncharted territory" würde deshalb die laufende Rally sogar noch weiter befeuern. (Analyse vom 03.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:20,30 EUR +1,65% (03.09.2021, 08:38)