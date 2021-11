Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (29.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoff-Unternehmen seien am Montag enorm gefragt. BioNTech gewinne auf der Handelsplattform Tradegate vier Prozent, Valneva gut sieben Prozent und Moderna sogar gut zehn Prozent.Die Ängste der Anleger vor der Coronavirus-Variante Omikron würden am Montag die Nachfrage nach Impfstoff-Aktien hoch halten. Im Tradegate-Handel hätten die Papiere der beiden für ihre mRNA-Impfstoffe bekannten Hersteller BioNTech und Moderna ihre Kursrally fortgesetzt. Im Vergleich zum Tradegate-Schluss am Freitag würden sie dort um vier und gut zehn Prozent anziehen.Sehr stark präsentiere sich auch erneut die Aktie von Valneva. Das Unternehmen sei derzeit mit einem alternativen Vakzin auf der Zielgeraden. Die Papiere von Valneva würden auf Tradegate gut sieben Prozent gewinnen. Im Tagesverlauf seien sie bereits sogar bis knapp unter die 30-Euro-Marke herangelaufen.Ein Experte habe betont, die neue Corona-Variante sei speziell für den Impfstoff-Pionier BioNTech eine Chance, die Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben. Experte Martial Descoutures von Oddo BHF habe in einer Studie betont, es sei angesichts der Unsicherheit um die Variante noch zu früh, um richtige Rückschlüsse zu ziehen. Er habe aber betont, die Schnelligkeit, mit der mRNA-Impfstoffe angepasst werden könnten, sei ein Segen. Den Schlüssel, um weitere Mutationen des Virus zu unterbinden und die Pandemie letztlich besiegen zu können, sehe er in den bislang nur schleppenden Impfkampagnen in den Schwellenländern.BioNTech und Moderna würden bereits mit der neuen Omikron-Variante forschen. Der Impfstoffhersteller Moderna habe bereits am gerade vergangenen Thanksgiving-Feiertag mit der Arbeit an einem Impfstoff gegen die Omikron-Variante begonnen. Und auch BioNTech habe umfangreiche Tests gestartet. Das Unternehmen rechne spätestens in zwei Wochen mit Erkenntnissen, habe es zuletzt geheißen. Bei Valneva stehe demnächst die Entscheidung für die Zulassung des Impfstoffs an. Es wäre der erste Totimpfstoff und für viele ein Hoffnungsträger, insbesondere wenn es um eine mögliche Impflicht gehe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.