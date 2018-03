Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

3,73 EUR +0,53% (20.03.2018, 12:08)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext - Paris Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (20.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Orquera von First Berlin:Christian Orquera, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris: VLA) und erhöht sein Kursziel.Valneva habe gestern positive Zwischenergebnisse für die Phase-I-Studie des Borreliose-Programms VLA15 veröffentlicht. Der Impfstoffkandidat habe erfolgreich den primären Endpunkt der Studie erreicht. Er habe ein gutes Sicherheitsprofil (in allen Dosierungen und Formulierungen) gezeigt, welches vergleichbar zu anderen zugelassenen Impfstoffen sei. Darüber hinaus habe das Unternehmen als sekundären Endpunkt die Immunogenität durch die Messung der Serokonversionsrate (SCR) überwacht. VLA15 habe in allen getesteten Dosen und Formulierungen eine hohe immunogene Aktivität gezeigt. Der Impfstoffkandidat habe eine klare dosisabhängige SCR gezeigt. Die Formulierungsgruppen hätten unter Verwendung eines Adjuvans bessere Ergebnisse als ohne Adjuvans bei gleichen Dosen erzielt.VLA15 habe eine SCR von 71,4% bis 96,4% bei einer höchsten Dosis von 90 mcg unter Verwendung eines Adjuvans erreicht. Daher bevorzuge Valneva diese Dosis und Formulierung für die weitere Entwicklung. Angesichts der positiven Ergebnisse habe das Unternehmen beschlossen, so bald wie möglich in die Phase-II-Entwicklung einzutreten und erwarte, dass die Phase-II-Studie in H2/18 beginnen werde. Basierend auf den vielversprechenden Top-Line-Daten zum Impfstoffkandidaten VLA15 habe der Analyst sein Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell aktualisiert und sein Kursziel von 5,70 auf 6,00 Euro angehoben worden.Christian Orquera, Aktienanalyst von First Berlin, bekräftigt seine "buy"-Empfehlung für die Valneva-Aktie. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Valneva-Aktie:Xetra-Aktienkurs Valneva-Aktie:3,70 EUR +2,06% (19.03.2018, 17:35)