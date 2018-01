Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

16,75 Euro -7,59% (24.01.2018, 16:09)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 20,78 -6,82% (24.01.2018, 16:09)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(24.01.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Dana Flanders von Goldman Sachs:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Dana Flanders, Aktienanalystin bei Goldman Sachs, die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Verkauf.Valeant Pharmaceuticals International Inc. werde weiterhin von einer hohen Verschuldung belastet. Hinzu kämen rechtliche Risiken und Wettbewerb in Schlüsselfeldern, so die Analysten von Goldman Sachs.Dem Management würden kaum noch leicht umzusetzende Maßnahmen zum Abbau der Verschuldung zur Verfügung stehen.Analystin Dana Flanders geht von einem gedämpften Wachstum bei Valeant Pharmaceuticals aus. Gleichzeitig notiere der Titel mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber der Peer Group.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:16,65 Euro -8,26% (24.01.2018, 16:05)