Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(02.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Chris Schott von J.P. Morgan Securities:Chris Schott, Aktienanalyst beim Investmenthaus J.P. Morgan Securities, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) weiterhin eine neutrale Haltung.Valeant Pharmaceuticals International Inc. habe einen langen Erholungsweg vor sich, so die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Securities.Nach der Präsentation des Q4-Berichts und des Ausblicks zum ersten Quartal ist Analyst Chris Schott davon überzeugt, dass das Unternehmen ein herausforderndes Jahr 2017 vor sich habe. Der Druck durch Generika sei ganz beträchtlich. Ein weitergehender Abbau der Verschuldung sei ein wichtiger Faktor für Aufwärtspotenzial beim Aktienkurs. Das Kernportfolio dürfte nur ein moderates Wachstum ermöglichen.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein, kürzen aber das Kursziel von 22,00 auf 15,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:13,06 Euro -1,88% (02.03.2017, 15:32)