Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

12,52 Euro +3,81% (05.03.2018, 17:43)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 15,37 +3,29% (05.03.2018, 17:46)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.



(05.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Gregg Gilbert von der Deutschen Bank:Gregg Gilbert, Aktienanalyst der Deutschen Bank, empfiehlt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) nunmehr zum Kauf.Die starken Kursverluste bei Valeant Pharmaceuticals International Inc. nach den an sich soliden Q4-Zahlen und dem ordentlichen Ausblick würden Investoren nun ein signifikantes Aufwärtspotenzial bescheren, falls das Unternehmen seine Strategie weiter erfolgreich umsetzen könne, so die Analysten von Deutsche Bank.Der Umgang des neuen Managements mit der Verschuldung sei lobenswert. Neben der Rückkehr des Kerngeschäfts auf den Wachstumspfad sei es auch gelungen einige Rechtsstreitigkeiten beizulegen.Analyst Greg Gilbert ist der Meinung, dass Valeant Pharmaceuticals derzeit die richtigen Maßnahmen ergreife um das Geschäft zu stärken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,53 Euro +3,90% (05.03.2018, 17:06)