Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

12,30 Euro +2,29% (17.08.2017, 16:27)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 14,46 +2,15% (17.08.2017, 16:46)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(17.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Louise Chen von Cantor Fitzgerald:Louise Chen, Aktienanalystin beim Investmenthaus Cantor Fitzgerald, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) weiterhin überzugewichten.Die Analysten von Cantor Fitzgerald sind der Meinung, dass die FDA-Nachrichten im Hinblick auf ein Bausch + Lomb-Werk in Tampa, Floriada für Valeant Pharmaceuticals International Inc. positiv sind.Eine Klassifizierung dürfte die Möglichkeit der Zulassung neuer Medikamente erleichtern, die außerhalb dieses Werks hergestellt würden. Eines dieser Produkte sei Vyzulta zur Glaukom-Behandlung - mit Blockbuster-Potenzial.Die Analystin Louise Chen weist darauf hin, dass die positiven Entwicklungen nur schwerlich ignoriert werden könnten.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,30 Euro +3,21% (17.08.2017, 16:25)