Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) habe mit seinem zum Q4 2021 veröffentlichten Zahlenwerk zwar in puncto Umsatz und Gewinn überzeugen können, habe aber beim Ausblick enttäuscht, weshalb es mit der Aktie gestern um 8,4% abwärts gegangen sei. Mit mehr Wohlwollen sei dagegen der Gewinnausblick der Tochter Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) (+2,2%) aufgenommen worden.



Die US-Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) habe den Umsatz und Gewinn im vierten Quartal kräftig steigern können und hebe die quartalsweise Dividende um 15% auf USD 1,90 je Aktie an. Jedoch hätte sich der Markt beim Ausblick mehr erwartet. Für die Aktie sei es um 8,9% nach unten gegangen.



In GJ 21 habe Mubich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) einen Nettogewinn i.H.v. EUR 2,9 Mrd. Erwirtschaften können und in GJ 22 erwarte das Management eine Ergebnissteigerung auf EUR 3,3 Mrd. Beides entspreche den Analystenschätzungen. Der Versicherer habe ebenfalls eine Dividende i.H.v. EUR 11 (erwartet: EUR 10,4) und ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. bis zu EUR 1 Mrd. angekündigt. (23.02.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) geht den lang erwarteten Börsengang seiner Sportwagentochter Porsche AG an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Konzern habe gestern Vormittag bekanntgegeben, sich darüber in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem VW-Haupteigner Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) zu befinden. Es seien bereits Eckpunkte vereinbart worden, die die Basis für weitere Schritte zur Vorbereitung eines Börsengangs bilden sollten. Eine abschließende Entscheidung sei aber noch nicht getroffen. Trotz des ansonsten schwachen, durch die Ukraine-Krise belasteten Handel, seien die Volkswagen-Vorzugsaktien gestern um rund 8% angezogen.