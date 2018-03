Tradegate-Aktienkurs VTG-Aktie:

47,50 EUR +5,26% (27.03.2018, 16:36)



ISIN VTG-Aktie:

DE000VTG9999



WKN VTG-Aktie:

VTG999



Ticker-Symbol VTG-Aktie:

VT9



Kurzprofil VTG AG:



Die VTG Aktiengesellschaft (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark der VTG AG umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet die VTG AG umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainertransporte an.



Durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik bietet die VTG AG eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist VTG in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. (27.03.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - VTG-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmens VTG AG (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) und erhöht das Kursziel von 43 auf 52 Euro.Nach einem schwachen Start habe das Hamburger Unternehmen das ereignisreiche Jahr stark abgeschlossen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Schwung dürfte sich in 2019 fortsetzen, wobei die getätigten Investitionen sich zusätzlich auszahlen dürften. Nach Überarbeitung seiner Planung, die die Nacco-Übernahme ab 2019 enthalte, hebe Donie sein Kursziel von 43 auf 52 Euro an. Entsprechend stuft Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, die VTG-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 27.03.2018)