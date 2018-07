Tradegate-Aktienkurs VMware-Aktie:

126,00 EUR +0,11% (02.07.2018, 09:45)



NYSE-Aktienkurs VMware-Aktie:

146,97 USD +0,58% (29.06.2´018, 22:04)



ISIN VMware-Aktie:

US9285634021



WKN VMware-Aktie:

A0MYC8



Ticker-Symbol VMware-Aktie Deutschland:

BZF1



NYSE-Ticker-Symbol VMware-Aktie:

VMW



Kurzprofil VMware Inc.:



VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Lösungen für die Virtualisierungsinfrastruktur. Die Produkte setzen Organisation in die Lage, multiple Server, Speicherinfrastruktur und Netzwerke in gemeinsam genutzten Kapazitäten-Pools zu vereinen, damit diese Anwendungen dynamisch zugewiesen werden könnten. Großaktionär ist das Hard- und Softwaredienstleistungsunternehmen EMC Corp. (02.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VMware-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von VMware Inc. (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW) unter die Lupe.Die Cloud sei auf Virtualisierung angewiesen und wer heutzutage eine effiziente Virtualisierungslösung suche, komme an VMware nicht vorbei. Für Investoren heiße das: Wer auf den Cloud-Trend setzen wolle, liege mit dem US-Softwarekonzern zu 100 Prozent richtig.Analysten würden damit rechnen, dass der Virtualisierungsspezialist in den nächsten Jahren seine Umsätze und Gewinne weiter steigern könne. Für 2018 werde mit einem Umsatzanstieg von elf Prozent und einem Gewinnplus von 58 Prozent gerechnet. Zudem dürfte VMware trotz Investitionen in ein breiteres Produktangebot weiterhin steigende Nettogewinnmargen und einen positiven Free Cash Flow erwirtschaften.Mit einem 18er-KGV von 24 seien die langfristigen Wachstumschancen dieser Burggraben-Aktie günstig bewertet. Wer eher konservativ auf die Cloud-Zukunft setzen will, ist hier richtig, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2018)Börsenplätze VMware-Aktie: