Kurzprofil VINCI:



VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) ist einer der weltweit größten Baukonzerne. Die Tätigkeiten umfassen Konzessionen und Baudienstleistungen. In Frankreich ist das Unternehmen Konzessionsnehmer und hat dort mehr als die Hälfte aller Autobahnkonzessionen inne. Andererseits entwickelt und betreibt Vinci ein eigenes Portfolio an solchen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und öffentliche Einrichtungen in rund 20 Ländern, wozu Flughäfen, Straßen und Schienenwege, Parkhäuser und Stadien gehören. Darüber hinaus werden jegliche Art von Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, Verkehrswegebau und kommunaler Gestaltungsmaßnahmen sowie der Installation von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur angeboten. (06.12.2018/ac/a/a)







Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bausektor die Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) zu halten.Der französische VINCI-Konzern habe die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2018 um 7,7% auf EUR 31,440 Mrd. ausbauen können. VINCI veröffentliche Ergebnisgrößen nur im 1. Halbjahr und für das Gesamtjahr. Angesichts der Performance in den ersten neun Monaten 2018 habe die Unternehmensführung ihren bisherigen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2018 bestätigt und rechne weiterhin mit Zuwächsen bei Umsatz, operativem Ergebnis und Nachsteuerergebnis.Wenngleich die Bauunternehmen stark ausgelastet seien, schmelze der Bestand an Aufträgen kaum ab. Die Firmen würden von dem niedrigen Zinsumfeld profitieren. Sorgen mache sich die Branche allerdings um anhaltend hohe Rohstoff- und Energiepreise. Mit Blick auf die gute Verfassung der internationalen Baukonjunktur würden die Geschäftsaussichten für die europäischen Baukonzerne recht passabel bleiben. Die Branchenunternehmen erachte Schwope nach wie vor als angemessen bewertet und bestätige für den Bau-Sektor das Rating "neutral".Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die VINCI-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 85,00. (Analyse vom 06.12.2018)