Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

19,15 EUR -0,75% (08.02.2017, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

19,094 EUR -0,56% (08.02.2017, 15:34)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE0002457512



WKN VIB Vermögen-Aktie:

245751



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (08.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) weiterhin zu akkumulieren.In der letzten Woche, am 3. Februar, habe das Unternehmen den Kauf von zwei neuen Grundstücken in den bayerischen Regionen Augsburg und Nürnberg bekannt gegeben. Die Gesamtfläche der beiden Grundstücke belaufe sich auf über 105.000 qm, mit einer nutzbaren Fläche von rund 54.000 qm. Beide Grundstücke würden in einer für die Logistikindustrie sehr attraktiven Region mit Anbindungen zu den wichtigen Autobahnen und Landstraßen liegen.Da für die beiden Grundstücke bereits Baurechte bestünden, würden die Analysten von einem Entwicklungsbeginn noch im laufenden Jahr ausgehen und erwarten, dass das Unternehmen die ersten Mieteinnahmen in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres 2018 realisieren könne. Die jährlichen Mieteinnahmen würden die Analysten zwischen 3,0 Mio. Euro und 3,5 Mio. Euro einschätzen, basierend auf einen ihrer Meinung nach realisierbaren Quadratmeterpreis zwischen 4,50 Euro und 5,50 Euro.Die Analysten seien davon überzeugt, dass der durch den Kauf der Grundstücke bestätigte stärkere Fokus des Unternehmens auf Eigenentwicklungen im Logistikbereich die richtige Strategie sei, da die Renditemöglichkeiten dort derzeit höher ausfallen würden. Des Weiteren habe das Unternehmen schon bewiesen, dass es mit seiner Erfahrung erfolgreich Entwicklungsprojekte umsetzen könne, wie zuletzt z.B. durch die Entwicklung im Interpark in Kösching.Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie: