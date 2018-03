Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

21,40 EUR +0,47% (21.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

21,40 EUR +1,42% (21.03.2018, 08:04)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE0002457512



WKN VIB Vermögen-Aktie:

245751



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (21.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) weiterhin zu akkumulieren.Das Unternehmen habe heute seine vorläufigen 2017er Zahlen veröffentlicht. Bei den Mieteinnahmen und beim operativen Ergebnis habe die Gesellschaft in-line mit der Analysten-Prognose gelegen. Beim Vorsteuergewinn und beim Nettogewinn habe ihre Schätzung sogar klar übertroffen werden können. Was die Cash Earnings, den FFO I betreffe, so sei nach einer Steigerung um 10% in 2016 diesmal sogar eine Steigerung von über 15% auf 1,49 Euro je Aktie bzw. mehr als 41 Mio. Euro (2016: 36 Mio. Euro) gelungen.Neben der guten Entwicklung der Mieteinnahmen bei einer unterproportionalen Steigerung der Aufwendungen für den Immobilienbestand und sogar leicht rückläufigen Personalkosten habe auch das Finanzergebnis zu überzeugen gewusst. Die besseren Darlehenskonditionen hätten zu einem deutlichen Rückgang der Finanzierungsaufwendungen um fast 15% auf nur noch 17,4 Mio. Euro geführt, nach 20,4 Mio. Euro im Vorjahr.Für das Geschäftsjahr 2017 wolle das Management der Hauptversammlung am 28. Juni eine Dividende von 60 Cent vorschlagen, was 2 Cent über der Dividendenprognose der Analysten und auch einmal mehr deutlich über der Vorjahresdividende von 55 Cent liege. Für das laufende Geschäftsjahr sei die Gesellschaft optimistisch, die Umsätze und das Vorsteuerergebnis in einer Bandbreite von 2% bis 7% ausbauen zu können. Der FFO solle im laufenden Geschäftsjahr ähnlich in einer Bandbreite von 2% bis 8% ansteigen.Die Gesellschaft verfüge über eine kerngesunde Bilanz, was durch den Anstieg der Eigenkapitalquote von 40% auf fast 42% zum Jahresende 2017 und durch die Reduktion des Loan-to-Value von 53,6% auf 51,4% eindrucksvoll untermauert worden sei. Das Portfolio mit sehr guten Lagen in Süddeutschland würden die Analysten mit einem Yield von 7,1% nicht als allzu aggressiv gepreist ansehen. Sie würden ihr Kursziel für die VIB Vermögen-Aktie von 23,50 Euro auf 24,00 Euro erhöhen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihr "accumulate"-Rating für die VIB Vermögen-Aktie. (Analyse vom 21.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link