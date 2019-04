Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Auf dem EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs auf eine weitere Verlängerung der Frist für den EU-Austritt Großbritanniens geeinigt, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Dazu sagt Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA:



"Die erneute Verlängerung ist eine verantwortungsbewusste Entscheidung der EU, auch wenn emotional alle das Ende des Brexit-Dramas herbeisehen. Die Industrie bräuchte allerdings dringend Klarheit, wie es mit Großbritannien weitergeht. Für die Unternehmen ist es eine immer größere Herausforderung, sich auf den Brexit vorzubereiten, wenn der mögliche Austrittstermin immer wieder verschoben wird. So schmerzhaft der Austritt der Briten ist, hat der Schutz der EU aus Sicht des Maschinenbaus oberste Priorität. In den kommenden Monaten muss Europa handlungsfähig bleiben und nach der Europawahl ungestört die Weichen stellen für die kommende Legislaturperiode. Es liegt an den Briten, die kommenden Monate endlich für einen geordneten Brexit zu nutzen." (Pressemitteilung vom 11.04.2019) (12.04.2019/ac/a/m)



