Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union muss sich gemeinsam anstrengen, um Europa unabhängig von russischen Energiequellen zu machen, so Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA, zum RePowerEU-Plan der Europäischen Kommission.Die EU hat zu Recht erkannt, dass Europa selbst bei einer sehr starken Reduzierung des Energieverbrauchs noch auf absehbare Zeit auf Energieimporte angewiesen sein wird. Es ist gut, dass nicht nur bestehende Partnerschaften für fossile Energiequellen neu verhandelt werden, sondern auch erneuerbare Energieträger in den Fokus bei Energieimporten rücken. Die Zeit drängt aber und der nächste Winter steht vor der Tür. Deshalb muss die EU so schnell, wie möglich neue internationale Partner finden, um die Versorgungslücke zuverlässig schließen zu können.Angesichts des Kriegs in der Ukraine besteht ein Risiko, dass Russland zu einem bestimmten Zeitpunkt die Versorgung Europas mit Energie reduziert oder gar einstellt. Für diesen Fall muss die Europäische Union vorbereitet sein: Nicht nur die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten, sondern der gesamte Kontinent braucht einen Notfallplan, der bei Energieknappheit dafür sorgt, dass die Lasten solidarisch in Europa verteilt werden und dadurch irreparable Schäden in bestimmten Mitgliedsstaaten der EU vermieden werden. (17.05.2022/ac/a/m)