Die Warenausfuhren in das Reich der Mitte konnten nur noch um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegen. Die Exporte in die EU-28 liefen mit plus 3,9 Prozent ebenfalls vergleichsweise gut. Die EU-Länder nehmen insgesamt 48,7 Prozent der deutschen Maschinenexporte auf.



Die Ausfuhren nach Schweden und Ungarn wuchsen mit plus 10,4 und 11,9 Prozent zweistellig. Aber auch die Exporte nach Frankreich - traditionell wichtigster Partner innerhalb der EU - konnten deutlich zulegen (plus 9,6 Prozent). Ebenfalls sehr erfreulich lief der Handel mit den südlichen EU-Staaten: Griechenland, Portugal und Spanien (plus 41,9; 13,9 und 8,5 Prozent). Die Zahlen für den EU-Intrahandel sind vorläufig, weil es hier in aller Regel zu zahlreichen Nachmeldungen kommt.



Länderspezifische Ursachen wie eine schwache Binnenkonjunktur und die Sanktionspolitik lassen die Warenausfuhr nach Russland schrumpfen (minus 13 Prozent). Und eine Rezession sowie der Fall der Lira führen in der Türkei zu einem weiteren Rückgang der Exporte (minus 9,6 Prozent). (21.05.2019/ac/a/m)







"Auf der anderen Seite hinterlässt die durch die US-amerikanischen Handelssanktionen ausgelöste Verunsicherung unserer Kunden unmissverständlich Spuren", sagte Dr. Ralph Wiechers, VDMA-Chefvolkswirt.