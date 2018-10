"Für einen so innovativen und international aufgestellten Industriezweig wie den deutschen Maschinenbau ist diese widersprüchliche Entwicklung nicht nur erstaunlich, sondern auch einzigartig im Vergleich zu anderen Branchen in Deutschland und dem Maschinenbau in anderen Ländern", sagt Dr. Christian Rammer, stellvertretender Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik" sowie Projektleiter der Studie. "Die Kernfrage, die wir uns gestellt haben, war daher: Was sind die Ursachen für das Produktivitätsparadoxon im Maschinenbau in Deutschland?", erklärt Rammer weiter.



Die auf empirische Analysen und Interviews mit Unternehmen fundierte Studie untersucht sieben Ansätze zur Erklärung des Produktivitätsparadoxons im Maschinenbau, von denen sich vier im Ergebnis der Studie erhärten und sich für drei keine empirischen Belege finden. Zu den vier relevanten Erklärungsansätzen zählt erstens der temporäre Effekt, dass der digitale Wandel in der Produktion des Maschinenbaus bislang noch keine größeren Produktivitätsgewinne auf breiter Front liefert. Dies liegt u.a. daran, dass neue Geschäftsmodelle erst in der Entstehung sind.



Zweitens trägt die zunehmende internationale Ausrichtung der Branche statistisch zu einem Produktivitätsrückgang bei, da an Auslandsstandorten erwirtschaftete Gewinne nicht in die Produktivität am Standort Deutschland einfließen, die hier getätigten Aufwendungen für die Erfolge auf Auslandsmärkten (FuE, Konstruktion, Marketing, Verwaltung) jedoch schon.

Drittens steigt der Dienstleistungsanteil im deutschen Maschinenbau kontinuierlich – einerseits erschließt das neue Geschäftspotentiale, andererseits ist dies ein Zweig, der strukturell ein niedrigeres Produktivitätsniveau hat, da Dienstleistungen weniger gut automatisierbar sind.



Viertens zeigt sich, dass sich die Preisentwicklung im Maschinenbau nur schwierig erfassen lässt, weil sich die Produkte über die Zeit stark verändern und verbessern, beispielsweise durch Innovationen, oder kundenspezifischer zugeschnitten werden. Dadurch werden die reale Bruttowertschöpfung und damit die Produktivitätsentwicklung in der amtlichen Statistik unterschätzt.



Dagegen schließt die Studie als Ursachen für das Produktivitätsparadoxon im Maschinenbau aus, dass der Trend zu Losgröße Eins und die Verbreiterung des Sortiments, eine Investitionszurückhaltung in der Branche oder eine vorsorgliche Beschäftigung von aktuell nicht benötigten Fachkräften als Gründe für die sinkende Produktivität in Frage kommen.

Um dem Produktivitätsparadoxon im Maschinenbau nachhaltig zu begegnen, zeigt die Studie schließlich, dass sich einerseits für Betriebe gezielte strategische Investitionen in Technologien, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, insbesondere auch aus bereits bestehenden Dienstleistungen sowie branchenübergreifende Kooperationen lohnen. Andererseits ist die Politik in der Pflicht, eine gute Infrastruktur und insbesondere flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet zu gewährleisten.



Hinzu kommt, dass die Messung der Preisentwicklung im Maschinenbau generalüberholt werden sollte, um letztlich die Produktivitätsentwicklung der Branche besser abbilden zu können. Hier legt die Studie ein einheitliches Messkonzept anhand der Kostenstrukturstatistik des Statistischen Bundesamtes nahe, wobei die Preisbereinigung der erhobenen wirtschaftlichen Daten über den Erzeugerpreisindex laufen sollte. (15.10.2018/ac/a/m)







