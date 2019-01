Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Ein leichter Zuwachs der ausländischen Orders von 2 Prozent wurde egalisiert durch einen ebenfalls niedrigen Rückgang der Inlandsaufträge um 3 Prozent, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



"Es fällt den Unternehmen offenbar zunehmend schwerer, die bereits recht hohen Vorjahreswerte im Auftragseingang noch zu toppen", sagte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. Die Orders aus dem Euro-Raum erhöhten sich im November um 1 Prozent, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 3 Prozent mehr Bestellungen.



Im Drei-Monats-Vergleich September bis November 2018 lagen die Bestellungen insgesamt um real 4 Prozent über dem Vorjahreswert. Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsorders legten um 4 Prozent zu, wobei die Bestellungen aus dem Euro-Raum um 3 Prozent wuchsen, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 4 Prozent mehr Aufträge. (09.01.2019/ac/a/m)

