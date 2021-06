Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

142,30 EUR -0,77% (24.06.2021, 12:23)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (24.06.2021/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VARTA: Wird die Korrektur bald wieder Käufer anlocken? AktiennewsDie Aktie von VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) gibt am Donnerstag um 1,18% auf 141,90 Euro nach und zieht sich weiter von dem gestern erreichten 4-Monats-Hoch zurück, so die Experten von XTB.Der Rückgang sei als korrektive Bewegung des Aufwärtsimpulses zu sehen, der am Montag nach dem Abpraller an der 50-Tage-Linie (EMA) begonnen habe - die Trendstruktur bleibe somit intakt. Die nächsten Widerstände, die vor dem Allzeithoch (179,80 Euro) auftauchen würden, seien das offene Gap vom 18. Februar (155,50 Euro) und das Februar-Hoch (168,30 Euro). Der übergeordnete Trend würde sich umkehren, wenn die 200-Tage-Linie (EMA) und die langfristige Aufwärtstrendlinie (aktuell: 114 Euro) durchbrochen würden. Im Falle einer stärkeren Korrektur sollten Händler auf die Unterstützung bei 136,40 Euro achten.Börsenplätze VARTA-Aktie:141,80 EUR +0,07% (24.06.2021, 12:09)