Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (09.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Lage bei VARTA sei wirklich spannend. Der deutsche Batteriehersteller habe zuletzt extrem gute Zahlen veröffentlicht. Die Analysten seie aber skeptisch, weil die Prognose nicht angehoben worden sei. In den schwierigen Zeiten müsse man sich das aber erstmal trauen... Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege deutlich unter dem aktuellen Kurs der VARTA-Aktie. Hinzu komme, dass 30% der VARTA-Aktie leerverkauft seien. Es sehe danach aus, als ob jemand bei VARTA den Deckel draufhalten würde. Maydorn glaube aber, dass dieser Deckel irgendwann fliegen werde. Es sei daher vielleicht jetzt ein guter Moment, in einen der besten deutschen Technologie-Werte zu investieren, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.06.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:97,10 EUR +2,48% (09.06.2020, 16:57)