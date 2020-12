Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

110,50 EUR +1,19% (14.12.2020, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

111,40 EUR +0,45% (14.12.2020, 09:19)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (14.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Nachfrage bei VARTA sei ungebrochen hoch. Vor allem die kleinen Lithium-Ionen-Batterien, die oft in Premium True Wireless Stereo Headsets (TWS) zum Einsatz kämen, seien begehrt. Der Markt für diese kabellosen Kopfhörer habe ein Potenzial von bis zu eineinhalb Milliarden Zellen. VARTA wolle von diesem Megatrend profitieren - und die Anleger am Erfolg der Gesellschaft teilhaben lassen.VARTA-Anleger sollten nach dem Willen von Großaktionär und Aufsichtsratschef Michael Tojner am starken Lauf der Geschäfte beteiligt werden. "Bisher haben wir alle Gewinne zu hundert Prozent wieder in die Firma investiert", habe Tojner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. "Jetzt ist es an der Zeit, die Aktionäre zu beteiligen. Nächstes Jahr soll es eine signifikante Dividende geben", so Trojner nicht ganz uneigennützig. Der Unternehmer halte über die Beteiligungsgesellschaft Montana Tech knapp 57 Prozent der Anteile an dem Batterie-Unternehmen.VARTA agiere am Puls der Zeit. "Schaut man sich den Verkauf von Smartphones an und nimmt an, dass in der Hälfte der Fälle sich der Käufer zu seinem Gerät zusätzlich noch ein Premium TWS Headset kauft, kommt man auf diese Zahl, weil ein Paar solcher Kopfhörer zwei Batterien benötigt", erkläre VARTA-Vorstand Herbert Schein gegenüber dem "Aktionär". Aber auch das Consumer-Geschäft sei stärker als erwartet gewachsen, weil VARTAs Ansatz, sich auf das Markengeschäft zu fokussieren, richtig sei, so der Firmenlenker.Kurzfristig dürfte die allein die Aussicht auf eine Dividende dem Kurs frische Impulse verleihen. Wenn sich der Großaktionär und Aufsichtsratschef zusammen mit dem Vorstand für eine Dividende einsetze, dann dürfte sie auch gezahlt werden. Eine schöne vorweihnachtliche Überraschung, die der Aktie wieder Auftrieb geben dürfte.Anleger müssen sich aber auch in der Adventszeit auf eine gewohnt volatile Kursentwicklung einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link