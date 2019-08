Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

68,90 EUR +14,26% (06.08.2019, 10:44)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (06.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Der deutsche Batteriehersteller könne auf ein erfolgreiches zweites Quartal zurückblicken: Umsatz und Ergebnis hätten deutlich zugelegt. Zudem habe VARTA die Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben.Der Aufwärtstrend der VARTA-Aktie sei weiterhin intakt. Das Papier könnte daher einen Pullback-Versuch in Richtung der 70-Euro-Marke starten. Sollte dieser gelingen, stünden die Chancen auf ein neues Rekordhoch gut. Erst wenn der Kurs unter die Aufwärtstrendlinie bei 56 Euro falle drohe eine stärkere Korrektur. Bereits investierte Anleger sollten deshalb an der VARTA-Aktie festhalten und kein Stück aus der Hand geben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2019)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:68,40 EUR +6,21% (06.08.2019, 10:29)