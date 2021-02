XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,20 EUR -9,22% (22.02.2021, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,60 EUR -8,28% (22.02.2021, 15:04)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (22.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Mit Spannung seien an der Börse die Zahlen von VARTA für das Geschäftsjahr 2020 und der Ausblick für 2021 erwartet worden. Zumal der Vorstand mit der kryptischen Ankündigung "Independence Day" auf der Facebook-Seite des Unternehmens die Erwartungen noch einmal angeheizt habe. Tatsächlich aber seien die Verlautbarungen dann doch etwas ernüchternd ausgefallen. Zwar habe der Umsatz um imposante 159,7% auf 630,3 Mio. Euro gesteigert werden können und das EBITDA überproportional um 180,7% auf 176,8 Mio. Euro - beides leicht über den letzten Prognosen. Bereinigt um den Zukauf der Consumer-Sparte habe sich das Wachstum zuletzt aber überraschend stark abgekühlt. So sei in der eigentlich wachstumsstärksten Microbatteries-Sparte im vierten Quartal nur noch ein Erlöszuwachs von 4% erreicht worden.Entsprechend mau falle auch der Ausblick auf 2021 aus, der "nur" noch ein Umsatzplus um rund 8% bei einer leicht um 2,5%-Punkte gesteigerten Marge vorsehe. Und auch hinter der Ankündigung auf der Facebook-Seite habe sich letztlich nur ein neuer Markenauftritt verborgen. In Relation dazu wirke die Aktie mit einem KGV von immer noch 35 inzwischen ambitioniert bewertet. Die Experten hätten daher nach einer erfolgreichen Teilrealisation vor drei Wochen (+136%) ihre restliche Depotposition am Donnerstag mit einem schönen Gewinn von 94% glattgestellt. Spannend sei immerhin die Ankündigung des Vorstands, dass VARTA im vierten Quartal eine Pilotanlage zur automatisierten Produktion von größeren Batterieformaten (vermutlich auch für Elektroautos) in Betrieb nehmen werde.Die Experten von "Der Anlegerbrief" werden die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten. Das Kursziel für die VARTA-Aktie laute 160,00 Euro. (Ausgabe 6 vom 20.02.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: