XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

121,75 EUR +2,14% (23.04.2021, 17:37)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

121,50 EUR +2,02% (23.04.2021, 22:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (25.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Apple, Amazon.com, Google, Facebook, Tesla - die weltweit führenden Technologie-Konzerne von heute kämen allesamt aus den USA. Mit ihren Aktien habe sich in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen lassen, einige von ihnen würden mittlerweile deutlich über 1.000 Euro notieren. In Deutschland sei die Zahl der Technologiekonzerne mit Weltformat indes sehr überschaubar, von Kursen jenseits der 1.000-Euro-Marke ganz zu schweigen.Eine der ganz wenigen weltweit dominierenden Technologiekonzerne aus Deutschland sei zweifellos der Softwarekonzern SAP. Aber um auf 1.000 Euro zu steigen, müsste sich die SAP-Aktie vom aktuellen Niveau aus mehr als verachtfachen. Es sei an der Börse zwar fast alles möglich, aber ein solcher Kursastieg für das ohnehin schon wertvollste deutsche Unternehmen mit einem Börsenwert von 140 Mrd. Euro sei dann doch eher unwahrscheinlich.Nicht mehr ganz so geheim, aber mit Sicherheit ein Gewinner - und auch ein Weltmarktführer - sei VARTA. Bei Mikrobatterien für kabellose Kopfhörer sei der Ellwanger Konzern die weltweite Nummer 1. Jetzt schicke sich VARTA an, den Markt für Batterien für Elektroautos aufzumischen. Keine Frage, VARTA gehöre zum Besten, was der deutsche Technologie-Sektor zu bieten habe. Aber um einen Aktienkurs von 1.000 Euro zu erreichen müsste sich die VARTA-Aktie wie SAP ebenfalls mehr als vierachtfachen. Bei VARTA sei ein solcher Kursanstieg durchaus möglich, aber eher in einem Zeitraum von fünf oder mehr Jahren, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: