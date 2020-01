Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (08.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Commerzbank-Studie über Konkurrenzdruck für VARTA habe die Aktien des Batterieherstellers am Mittwoch einbrechen lassen. Sie würden am Mittwochvormittag zeitweise um mehr als 20 Prozent auf 93 Euro einbrechen. Zwar seien die Geschäfte des MDAX-Konzerns fundamental gut gelaufen, doch habe der Bericht eines Leerverkäufers Erfolge chinesischer Konkurrenz bei großen Kunden aus der Elektronikbranche wie Samsung, Sony und JBL gezeigt, hätten die Analysten der Commerzbank geschrieben. VARTA sei sich der Situation erst im Dezember bewusst geworden.Die Abnehmer des Unternehmens hätten wegen der starken Nachfrage, die VARTA wohl nicht komplett habe bedienen können, in der Sorge um Marktanteilsverluste auch auf andere Zulieferer gesetzt. Allerdings rechne VARTA mit Patentverstößen durch die chinesischen Wettbewerber und gehe rechtlich gegen sie vor.Angesichts der Unsicherheit in dieser Angelegenheit hätten die Analysten jedoch ihre Kaufempfehlung für die VARTA-Aktien bei einem unveränderten Kursziel von 135 Euro gestrichen. Sie würden nun zum Halten raten.Vor diesem Hintergrund hätten viele Anleger angesichts der Ungewissheit in puncto Konkurrenz nun erst einmal Kasse gemacht. Stark laufende Geschäfte von VARTA hätten die Papiere im vergangenen Jahr von Hoch zu Hoch getrieben. Anfang Dezember hätten sie ihre vorläufige Bestmarke von 128 Euro erreicht. Insgesamt habe der Kurs 2019 um knapp 388 Prozent zugelegt. Dank der starken Kursgewinne sei VARTA erst im Dezember in den Index der mittelgroßen Werte MDAX aufgestiegen.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät aber dazu, die Aktie unbedingt auf die Watchlist zu setzen. Möglicherweise eröffne sich die Chance, noch einmal günstig zuzugreifen. Eine wichtige Unterstützung stelle die 200-Tage-Linie bei knapp 75 Euro dar. VARTA habe zuletzt seine Investitionen deutlich erhöht, um die Kapazitäten zu erweitern. Das Unternehmen dürfte weiterhin überproportional von der starken Nachfrage profitieren. (Analyse vom 08.01.2020)Mit Material von dpa-AFX