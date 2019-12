XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

122,80 EUR +0,99% (05.12.2019, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

124,00 EUR +1,47% (05.12.2019, 09:29)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (06.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie steige in den MDAX auf. Das habe den einen oder anderen Analysten aber überrascht. Viele h’tten dem höher kapitalisierten Gewerbeimmobilienkonzern TLG IMMOBILIEN größere Chancen eingeräumt.Den Aufstieg in den MDAX und die gute Kursentwicklung nehme VARTA-Großaktionär Montana Tech zum Anlass, 800.000 Aktien zum Preis von 121 Euro je Anteilsschein zu verkaufen. Hinter Montana Tech stecke der österreichische Finanzinvestor Michael Tojner. Er bleibe aber weiter der größte Aktionär des deutschen Batterieherstellers. Tojners Anteil betrage nach dem Verkauf noch 58%.Die VARTA-Aktie habe am Donnertag u.a. durch die Platzierung von Großaktionär Tojner einen knackigen Rücksetzer verkraften müssen.VARTA werde an der Börse aktuell mit 4,69 Mrd. Euro bewertet und das bei einem geschätzten Umsatz von 674 Mio. Euro für 2020. Das bedeute ein überaus sportliches Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,9 und ein KGV von 96 für 2020. Bleibe abzuwarten, ob nach dem Rücksetzer am Freitag sofort die Käufer wieder zurückkämen. Zuletzt habe die VARTA-Aktie durch relative Stärke geglänzt. Der Stoppkurs sollte bei 95 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2019)Börsenplätze VARTA-Aktie: