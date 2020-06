Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (08.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bei kaum einer anderen deutschen Aktie - abgesehen von Wirecard - würden die Meinungen so weit auseinandergehen wie bei VARTA. Sie sei v.a. bei Privatanlegern sehr beliebt, was natürlich auch dem bekannten Markennamen zu verdanken sei. Bei Analysten und insbesondere bei Hedgefonds komme VARTA indes alles andere als gut an. Jeder dritte Analyst, der sich mit dem Papier des Ellwanger Unternehmens beschäftige, rate zum Verkauf der VARTA-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 85 Euro deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs. Das komme wirklich eher selten vor und erinnere stark an Tesla. Auch bei Tesla liege das Durchschnitts-Kursziel der Analysten eigentlich immer unter dem aktuellen Kurs, teilweise sogar weit darunter.Und es gebe eine weiterte Parallele zu Tesla: Auch VARTA sei sehr "beliebt" bei Hedgefonds, die auf fallende Kurse spekulieren würden. Aktuell seien rund 30% aller VARTA-Aktien leerverkauft, wie den Daten des Analyseunternehmens S3 Partners zu entnehmen sei. Aber ähnlich wie bei Tesla, könnten auch bei VARTA steigende Kurse dazu führen, dass die Leerverkäufer ihre Positionen schließen müssten, um die Verluste nicht zu groß werden zu lassen. Und genau das könnte schon bald passieren. Wenn die VARTA-Aktie über ihren Widerstand bei 97 Euro steige, werde sie vermutlich auch schnell die 100 Euro erreichen. Und spätestens dann sei mit Eindeckungskäufen zu rechnen, die durchaus in einem waschechten Shortsqueeze münden könnten.Abgesehen von diesen "technischen Faktoren", die für einen Kauf der VARTA-Aktie sprechen, sei VARTA auch fundamental ein wirklich starkes Unternehmen. Das Unternehmen profitiere von dem nicht enden wollenden Boom bei drahtlosen Kopfhörern - allen voran den AirPods von Apple - und sei zudem auch in zahlreichen anderen interessanten und wachstumsstarken Segmenten unterwegs, wie z.B. Stromspeichern für Solaranlagen. Und dann gebe es auch noch die Fantasie, VARTA könnte in absehbarer Zeit auch Batteriezellen für Elektroautos bauen.Für Maydorn sei es nur eine Frage der Zeit, vermutlich sogar nur eine Frage von Tagen, bis die VARTA-Aktie wieder dreistellig notiere. Und bei Überschreiten der 100-Euro-Marke könnte es wirklich einen ordentlichen Schub nach oben geben. Maydorns 12-Monats-Kursziel für die VARTA-Aktie liege bei 140 Euro und er könne sich gut vorstellen, dass wir diesen Kurs sogar noch in diesem Jahr sehen würden, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienalyse. (Analyse vom 08.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link