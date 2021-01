Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

121,60 EUR +0,58% (14.01.2021, 12:27)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

121,60 EUR +0,58% (14.01.2021, 12:08)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (14.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bei der Nachrichtenlage um die VARTA-Aktie sei es momentan ruhig geworden. Trotzdem hätten sich die Anteilsscheine des deutschen Batteriekonzerns äußerst volatil gezeigt. Allein im neuen Jahr sei der Wert zuerst zehn Prozent nach oben und anschließend nach unten gesprungen. Auf diese Marken sollten Anleger jetzt besonders achten.Bereits seit Anfang September, als die VARTA-Aktie ein neues Allzeithoch bei 138,70 Euro markiert habe, habe der Wert innerhalb eines abfallenden Kanals konsolidiert. Mit einem kräftigen Kurssprung habe der Kurs am 22. Dezember den Widerstand an der 100-Tage-Linie bei 116 Euro und die obere Begrenzungslinie bei 117 Euro durchbrochen.Der kurzfristige Aufschwung sei jedoch nicht von Dauer gewesen. Deutlich vor dem Rekordhoch sei der Kurs umgekehrt und zurück bis an die Unterstützung am 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 117,80 Euro gefallen. Falle der Wert in den nächsten Tagen erneut unter diese Linie, sei ein Rücksetzer bis mindestens an die Support-Zone bei rund 115 Euro zu erwarten. Gelinge aber der Sprung über das November-Hoch bei 125,10 Euro, liege das nächste Etappenziel am Hoch bei 131,70 Euro. Nach dieser Hürde rücke das Rekordhoch wieder ins Visier.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: