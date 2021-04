Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

122,05 EUR -0,12% (19.04.2021, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

122,45 EUR -1,05% (19.04.2021, 10:39)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (19.04.2021/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die 3. Corona-Welle verunsichere vorübergehend, konstatieren die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH. Sie sähen in H1/21 nur ein leichtes organisches Wachstum; für das H2/21 ziehe der Forecast der wichtigen Entertainment-Kunden bereits wieder kräftig an - während das Segment Household moderat wachsen solle. Das IPCEI-Funding für die F&E-Projekte und eine Pilot Anlage (SOP vor 12/21) des Groß-Akku im "21 700"-Format sei gesichert. Zum Jahresende könnte bereits gänzlich neue Kundengruppen mit dem Großformat beliefert werden, darüber werde bereits mit interessierten Adressen gesprochen.Das Management halte unverändert an der schnellen Expansion fest, denn die ausgezeichneten Nachfrageaussichten würden - auch nach der Beilegung des Patentstreits mit Samsung - gut bleiben. Der Trend hin zu kabellosen Geräten (sog. "TWS") sei etabliert, daran ändere auch die COVID-19-Pandemie grundsätzlich nichts.Nach der HV am 17.06.21 solle erstmals eine Dividende ausgeschüttet werden. Mit EUR 2,48/Aktie falle diese höher als das 20er-EPS aus, ein Zeichen des Optimismus, würden die Analysten betonen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, konstatieren ein vorteilhaftes Chancen-/Risiko-Profil und stufen die VARTA-Aktie in ihrer heute veröffentlichten Studie unverändert mit "kaufen" ein. (Analyse vom 19.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link