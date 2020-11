XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (20.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bei VARTA lägen alle Karten auf dem Tisch. Der Vorstand habe nach guten Zahlen für das dritte Quartal die Jahresprognose angehoben. Zudem sei ein erster Ausblick auf das kommende Jahr gegeben worden. Die Analysten hätten ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen entsprechend angepasst.Das durchschnittliche Kursziel der Experten für die VARTA-Aktie liege aktuell bei 117,70 Euro. Sieben Analysten hätten den Titel näher im Blick. Zwei davon würden zum Kauf der Aktie raten, zwei zum Verkauf. Drei Experten hätten eine neutrale Einschätzung. Von Seiten der Leerverkäufer, die sich bei VARTA in der Vergangenheit immer wieder recht angriffslustig gezeigt haben, gebe es wenig Neues zu berichten.Die Aktie habe sich in den letzten Tagen recht lethargisch gezeigt und sei knapp über der 100-Euro-Marke seitwärts gependelt. "Der Aktionär" bleibe jedoch grundsätzlich positiv gestimmt. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass es nach der schwachen Reaktion auf die Zahlen schon bald wieder zu einem erneuten Richtungswechsel kommen werde. Das erste Ziel bleibe das Jahreshoch. Anleger sollten sich auf eine gewohnt volatile Kursentwicklung einstellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: