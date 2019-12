Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (05.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Das Papier des Batterieherstellers habe in den vergangenen Monaten eine schier unglaubliche Rally hingelegt. Im 52-Wochen-Vergleich habe der Titel gut 336 Prozent zugelegt. Damit sei VARTA die mit Abstand beste Aktie im SDAX.Am heutigen Handelstag müsse die VARTA-Aktie allerdings einen kräftigen Dämpfer hinnehmen. Fast sieben Prozent gehe es bei dem Titel nach unten. Damit sei VARTA der größte Tagesverlierer im SDAX.Den hohen Aktienkurs habe der Großaktionär Montana Tech zum Anlass genommen, über Nacht gut 800.000 VARTA-Aktien zum Preis von 121 Euro/Aktie bei institutionellen Investoren zu platzieren. Er habe damit knapp 98 Millionen Euro eingenommen, so die begleitende Investmentbank Berenberg. Der Anteil Toiners am schwäbischen Batteriehersteller sinke mit der Platzierung von 60 auf 58 Prozent.Das Unternehmen habe erst in dieser Woche grünes Licht von der EU-Kommission für den Rückkauf seines Haushaltsbatterien-Geschäfts vom US-Rivalen Energizer bekommen. Die ursprüngliche VARTA AG sei im Jahr 2002 in drei Geschäftsbereiche aufgespalten worden. Nun verkaufe Energizer Holdings die VARTA Consumer Batteries. Nur der dritte Bereich, VARTA-Autobatterien, komme weiterhin vom US-Zulieferer Johnson Controls.Trotz der jüngsten Korrektur habe sich an der charttechnisch starken Verfassung der VARTA-Aktie nichts geändert.Anleger sollten bei der VARTA-Aktie mit einem auf 90,00 Euro nachgezogenen Stopp investiert bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2019)