ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (27.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Papier des Ellwangener Unternehmens zeige sich zu Wochenbeginn kaum verändert. Die nächsten Handelstage seien für VARTA entscheidend, denn am vergangenen Freitag habe der Kurs die 50-Tage-Linie bei 95,24 Euro unterschritten. Springe die Aktie in den kommenden Tagen nicht zurück über den markanten Bereich, drohe dem Papier kurzfristig ein Sturz bis auf die 200-Tage-Linie bei 88,64 Euro.Kurz vor der Zahlenvorlage am 14. August stünden Analysten dem Wert zwiespältig gegenüber. Zwei Analysten würden die VARTA-Aktie zum Kauf empfehlen, zwei würden darin eine Halteposition sehen, drei würden den Titel zum Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 88,43 Euro.Die VARTA-Aktie befinde sich gerade in einer Konsolidierungsphase. Anleger sollten die 200-Tage-Linie im Blick haben und einen Stop-Loss bei 85 Euro platzieren, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: