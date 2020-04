Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Uzin Utz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

45,40 EUR +2,02% (03.04.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

46,00 EUR +1,32% (06.04.2020, 09:29)



ISIN Uzin Utz-Aktie:

DE0007551509



WKN Uzin Utz-Aktie:

755150



Ticker-Symbol Uzin Utz-Aktie:

UZU



Kurzprofil Uzin Utz AG:



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung. (06.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Nachdem Uzin Utz bereits Anfang März vorläufige Zahlen berichtet habe, seien vergangene Woche die finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2019 publiziert worden.Erfreuliche Umsatz- und Ergebnisdynamik: Der Umsatz sei im abgeschlossenen Geschäftsjahr um 7,7% yoy gestiegen und habe damit einen neuen Rekordwert von 372,4 Mio. Euro erreicht. Getrieben worden sei das Erlöswachstum neben der weiterhin soliden Bautätigkeit in Deutschland (Baugewerbe +6,7% yoy, Handwerk +3,9% yoy, Ausbaugewerbe +5,1% yoy) insbesondere durch erfreuliche Zuwachsraten in den Niederlanden (+ >9% yoy) und Nordamerika (+24,6% yoy). Dank des verbesserten Materialeinsatzes und erfolgreich umgesetzter Effizienzmaßnahmen sei die Ergebnisentwicklung überproportional gefolgt. Das EBIT habe bei 30,2 Mio. Euro (+42,1% yoy) gelegen und impliziere eine Ausweitung der Marge um rund 200 BP auf 8,1% (2018: 6,1%; MONe: 7,7%). Mithin habe sich auch der Jahresüberschuss mit 21,3 Mio. Euro (+56,9% yoy) deutlich verbessert.Ausreichende Finanzkraft als Wachstumsbasis vorhanden: Die hohe Unternehmensqualität und die starke Positionierung von Uzin Utz sollten nach Erachten der Analysten auch in den kommenden Jahren zu erfreulichen Entwicklungen führen, da die übergeordneten Wachstumstreiber weiterhin intakt seien. Zudem würden die komfortable Eigenkapitalausstattung (EK-Quote: 54,7%), die Profitabilität sowie die geringen Nettofinanzverbindlichkeiten von knapp 60,0 Mio. Euro (Net Debt/EBITDA: 1,3x) nach Erachten der Analysten für eine finanzstarke Aufstellung sorgen, auch hinsichtlich etwaiger Herausforderungen durch die Coronakrise. Der Dividendenvorschlag i.H.v. 1,30 Euro habe diesbezüglich nach Erachten der Analysten noch einmal zusätzliche Signalwirkung.Die Fortsetzung der Rekordzahlen aus 2019 seien zu Jahresbeginn jäh durch das Coronavirus unterbrochen worden.Obgleich Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, nach wie vor vom Investment Case überzeugt sind, haben sie angesichts der derzeitigen Unsicherheit ihre Schätzungen für das laufende Jahr reduziert, bestätigen aber ihre Kaufempfehlung für die Uzin Utz-Aktie bei einem neuen Kursziel von 70,50 Euro (vorher: 72,00 Euro). (Analyse vom 06.04.2020)