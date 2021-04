Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Uranrallye läuft, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch könnten die Uranaktien überhaupt weiter steigen? Immerhin verharre der Uranpreis noch immer unter der 30-Dollar-Marke je Pfund. Doch die Zeichen, dass der Uranpreis früher oder später anziehen werde, stünden gut. Die großen Uranproduzenten hätten Minen stillgelegt. Sie hätten also Kapazitäten aus dem Markt genommen. Einige seien sogar dazu übergegangen, Uran auf dem ohnehin winzigen Spotmarkt zu kaufen. Insgesamt stehe der Uranmarkt davor, von einem Überangebot in ein Defizit zu rutschen. Und wer nun meine, Uran werde in Zukunft nicht mehr gebraucht, der irre. Auch wenn Deutschland den Atomausstieg vollzogen habe, würden andere Nationen auf die Kernenergie setzen, um die Klimaziele zu erreichen. Um das Ganze in Zahlen auszudrücken: 440 Reaktoren seien weltweit aktuell in Betrieb, 53 würden gebaut, über seien in der Planungsphase. Die Nachfrage nach Uran werde also eher steigen, denn zurückgehen. Schätzungen der World Nuclear Associationen würden von einem Anstieg der Urannachfrage von 26 Prozent in den kommenden zehn Jahren ausgehen. Vor diesem Hintergrund scheine eine Uranpreisrallye nur noch eine Frage der Zeit zu sein.Ein weiterer Trend, der etwas im Verborgenen ablaufe, sei das Comeback der Seltenen Erden. Vor rund zehn Jahren seien Seltene Erden ein riesiges Thema gewesen. Doch es sei ruhig geworden um die Metalle, die für die Hightech-Industrie so wertvoll seien. Kein Wunder, gebe es praktisch nur zwei westliche Konzerne, in die Anleger investieren könnten: Lynas (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) und MP Materials (ISIN: US5533681012, WKN: A2QHVL), einigen vielleicht noch unter den Namen Molycorp bekannt. Die Aktien hätten an der Börse eine beeindruckende Rallye auf das Parkett gelegt. Lynas sei binnen eines Jahres von 1,55 Australischen Dollar auf zwischenzeitlich 6,67 Australische Dollar geklettert. Eine Verschnaufpause sei also mehr als verdient. (29.04.2021/ac/a/m)