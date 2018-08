Der Begriff Market-Cap ist für Kryptowährungen enorm wichtig. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Marktkapitalisierung. Der Market Cap definiert somit den Wert von dem gesamten Markt.



Dementsprechend wäre dies schon mal ein wichtiger Unterschied gegenüber dem Spielen in einem Online Casino. Denn das Glücksspiel hat absolut gar nichts mit dem Market-Cap zu tun. Market-Cap ist für Kryptowährungen enorm wichtig, denn je weniger Coins im Umlauf sind, desto höher ist am Ende auch der Preis.



Trending - beide Branchen genießen in Deutschland einen hohen Stellenwert



Trending ist ein wichtiger Begriff und kann ebenfalls als ein Unterschied herausgearbeitet werden. Während das Spielen in einem Online Casino nämlich durchaus im Trending liegt und die Nachfrage in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist das Handeln mit Kryptowährungen noch nicht ganz angekommen.



Online Casinos strahlen Werbung im TV aus, locken mit hohen Boni und genießen bei vielen einen exzellenten Ruf. Im Rahmen des Trending sind die Kryptowährungen dagegen noch nicht ganz angekommen.



Natürlich kennen viele den Begriff, doch der Großteil der deutschen Bevölkerung weiß im Grunde gar nicht, worauf es hierbei ankommt. Es dürfte somit noch eine Weile dauern, bis Kryptowährungen denselben Ruf wie das Online Glücksspiel genießt.



Wie profitabel sind die beiden Branchen - gibt es in dieser Thematik Unterschiede?



Beim Nachgehen der Frage, welche dieser beiden Branchen denn nun profitabler ist, gibt es eine recht eindeutige Erklärung. Online Glücksspiel kann mit viel Glück eine durchaus lukrative Angelegenheit sein.



Doch die Unterschiede sind hierbei recht klar. Denn wer mit Kryptowährungen handelt, der wird auf Dauer mit mehr Geld hinausgehen. Somit lässt sich die Frage, ob es bei dieser Thematik einen Unterschied gibt, mit einem klaren ja beantworten.



Die Unterschiede zwischen diesen beiden Branchen lassen sich allerdings noch in zwei weiteren Bereichen definieren. Zum einen die Stabilität und zum anderen die Begeisterung.



Stabilität - hier gibt es große Vakanzen



Unterschiede gibt es auch bei der Stabilität. Denn das Spielen in einem Online Casino ist zu jedem Zeitpunkt gleich stabil. Es gibt hier keine Vakanzen und somit ist das Online Casino auch strikt vom Handel mit Kryptowährungen abzutrennen.



Wer mit digitalen Währungen handelt und auf diese Art und Weise rentabel sein möchte, sollte auf die schwankenden Kurse achten. In diesem Kontext lässt sich gut das Beispiel Bitcoin erklären.



Der Bitcoin ist eine Kryptowährung und hierbei gab es in der Vergangenheit starke Unterschiede hinsichtlich der Kurse. Somit lässt sich hinsichtlich der Stabilität festhalten, dass die Kryptowährungen mit einer größeren Gefahr verbunden sind. Allerdings nur in diesem Aspekt.



Gibt es einen Unterschied hinsichtlich der Begeisterung



Durchaus, wenngleich beide Branchen bei den jeweiligen Zielgruppen für Begeisterung sorgen. Doch wer Online Glücksspiel betreibt, möchte normalerweise primär eine schöne Zeit verbringen und abschalten. Es heißt ja nicht umsonst Spiel.



Bei Kryptowährungen steigt die Begeisterung, wenn die Kurse steigen und Anleger höhere Gewinne erzielen. Somit gibt es durchaus Vakanzen, was die Begeisterung angeht.



Kennst du noch weitere Unterschiede zwischen dem Online Glücksspiel und Kryptowährungen? Hinterlasse uns gerne einen persönlichen Kommentar. (03.08.2018/ac/a/m)









