Die Experten von Franklin Templeton würden erwarten, dass man es nicht darauf ankommen lasse. Falls es doch dazu komme, würde das Abkommen im Parlament nahezu sicher abgelehnt. Die Labour-Partei würde dann Neuwahlen verlangen, um die Regierung aus dem Amt zu jagen. Es stelle sich die Frage, ob die Tories bereit wären, ein zweites Brexit-Referendum vorzuschlagen, um dies zu vermeiden.



Es kommt wieder auf die Stimmenarithmetik an, doch die Debatte über ein zweites Referendum dürfte intensiver werden, und nach unserem Dafürhalten könnte die Labour-Partei wohl kaum noch vermeiden, eine klare Position abzustecken, so die Experten von Franklin Templeton. Falls es zu dieser Situation komme, sei es aus Sicht der Experten sehr wahrscheinlich, dass eine der großen Parteien vorschlagen würde, die Bürger in Neuwahlen um ihre Meinung zu fragen, um anschließend ein zweites Referendum vorzuschlagen. Die Partei, die dies zuerst tue, werde ihren Gegner in eine sehr schwierige Lage bringen. Unterdessen sei kaum absehbar, wie all dies ohne Verlängerung der Verhandlungsphase erreicht werden könne.



Die Entwicklung werde zeigen, ob es weitere Rücktritte gebe und in welche Richtung der politische Konsens in Bezug auf die nächsten Schritte im Brexit-Prozess gehe. Dann könne man die Risiko-Rendite-Berechnungen für Investments besser aufstellen.



Die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen und einem zweiten Referendum sei gerade gestiegen. Dies bedeute, dass unter den möglichen Ergebnissen ein so genanntes "Extremereignis" wahrscheinlicher geworden sei. Eine extreme Möglichkeit beinhalte eine Labour-Regierung (mit oder ohne Brexit) und die andere beinhalte "Kein Brexit" (mit oder ohne Tories an der Macht).



Die Märkte dürften die Gefahr eines Regierungswechsels viel ernster nehmen, als dies in der Vergangenheit geschehen sei. Dies habe sowohl Auswirkungen auf den britischen Gilt- als auch Aktienmarkt.



Die aktuelle Führung der Labour-Partei habe mehr als deutlich gemacht, dass die Verstaatlichung bzw. strenge Regulierung einiger kritischer Sektoren, die Wiedereinführung von Tarifverhandlungen und eine deutliche Erhöhung der Staatsausgaben für sie wichtig seien.



Aus Anlegersicht bestünde unser Ansatz im Falle einer möglichen Labour-Regierung zuerst darin, Branchen zu meiden, für die Regulierung und Verstaatlichung diskutiert werden, so die Experten von Franklin Templeton. Wir werden ganz einfach nicht dafür bezahlt, dieses Risiko einzugehen, so die Experten von Franklin Templeton.



Viele internationale Unternehmen dürften ihre Geschäfte unverändert fortsetzen, doch es müsste etwaig eine Risikoprämie für Änderungen bei der Unternehmenssteuer und weitere mögliche Belastungen eingepreist werden.



Unterdessen müsse man ganz genau auf die Wahlarithmetik achten, um abzuschätzen, ob "Bleiben" und eine Fortsetzung der konservativen Regierung ein wahrscheinliches Ergebnis sein könnten.



Nach unserer Einschätzung dürften die Risikoprämien in den kommenden Monaten steigen und möglicherweise Anlagen in Aktien beflügeln, die bereits mit hohem Abschlag für das denkbar schlechteste Brexit-Ergebnis gehandelt werden, wie z.B. unter anderem in den Sektoren Finanzdienstleistungen und Bau, so die Experten von Franklin Templeton. Phasen wie diese würden häufig sehr gute Gelegenheiten eröffnen und um sie ausnutzen zu können, sei ein Verständnis der Grenzen von Risiko und Rendite Voraussetzung. (Ausgabe vom 04.12.2018) (10.12.2018/ac/a/m)







