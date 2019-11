Emotionen bestimmen Finanzmarkt



"Das führt dazu, dass Preisentwicklungen nicht nur von den realen Gegebenheiten, sondern auch durch emotionale Faktoren wie Überoptimismus bestimmt werden", so Proaño. Aktien geben die erwarteten Gewinne eines Unternehmens wieder, doch: "Heute sind Entscheidungen weniger rational. Es entsteht eine größere makroökonomische Instabilität, die im schlimmsten Fall zu einer Finanzkrise führt." Ein Beispiel: In einem Land, in dem das Bruttoinlandsprodukt zwei Prozent beträgt, kann man keine Rendite von zehn Prozent erwarten. Durch überoptimistische Aktionäre entstehen starke Aufschwünge und anschließend umso tiefere Rezessionen. "Sind in den USA die Zinsen niedrig, werden amerikanische Aktieninhaberinnen und -inhaber risikobereiter", erklärt Proaño. "In der Folge ändert sich auch der Finanzzyklus in Großbritannien. Deutschland dagegen spürt die Auswirkungen in einem deutlich geringeren Ausmaß, weil der Aktienmarkt hier eine kleinere Rolle spielt."



Um den weltweiten Finanzsektor zu stabilisieren, haben die Europäische Zentralbank und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Regulierungen eingeführt, zum Beispiel den antizyklischen Kapitalpuffer: In schlechten Zeiten sollen Banken mehr Eigenkapital besitzen als in guten, damit sie im Falle einer Krise nicht so schnell insolvent gehen. In den kommenden Jahren untersucht Proaño mit einem Team, wie sich der antizyklische Kapitalpuffer auf den Bankensektor auswirkt.



Christian Proaño ist seit Mai 2015 Inhaber der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Angewandte Wirtschaftsforschung, an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Er erforscht die Wechselwirkungen zwischen Finanzmarkt und Makroökonomie. Der gebürtige Ecuadorianer ist unter anderem Co-Autor von mehr als 40 Artikeln in Fachzeitschriften und drei Büchern zu makroökonomischer Theorie. Das Handelsblatt-VWL-Ranking 2019 listet ihn unter den 100 weltweit forschungsstärksten deutschen Volkswirten unter 40 Jahren. (06.11.2019/ac/a/m)







