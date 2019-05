Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

32,12 EUR -0,59% (20.05.2019, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

32,05 EUR -0,50% (20.05.2019, 11:55)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.100 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit über 61 Mio. Kunden-Accounts. (20.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse der DZ BANK:Die am 19. März 2019 begonnene Auktion der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G läuft nach wie vor auf Hochtouren, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK zu der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Nach Runde 350 liege die Summe der Gebote inzwischen bei 5,87 Mrd. Euro. Insgesamt würden 41 Frequenzblöcke aus den Bereichen 2 GHz und 3,4 GHz bis 3,7 GHz versteigert. Neben den großen Telekommunikationsanbietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland bemühe sich auch United Internet über die Tochterfirma 1&1 Drillisch um die begehrten Frequenzen. Aktuell biete der Herausforderer auf insgesamt acht Blöcke mit einem Gesamtwert von derzeit 1,11 Mrd. Euro.Der ursprüngliche Stichtag für das Ende der Auktion sei der 20. Mai 2019. Ob an diesem Tag allerdings wirklich Schluss sei, sei ungewiss - das Bietergefecht könne sich auch noch einige Monate hinziehen. Sicher sei jedoch: Je länger die Auktion laufe, desto teurer könne es für die beteiligten Unternehmen werden. Im Falle eines Zuschlags könnten die anfallenden Kosten das Betriebsergebnis deutlich belasten. Sowohl bei United Internet als auch bei 1&1 Drillisch würden in diesem Fall die Dividenden drastisch gekürzt werden - ein Szenario, das Anlegern nicht gefalle. Aus der Auktion auszusteigen würde zwar die Dividende vorerst retten, allerdings könnte dieser Schritt auf lange Sicht problematisch werden. Denn in rund zehn Jahren würden die aktuellen Verträge mit Telefónica auslaufen.Nicht nur nach Ende der Auktion würden sich die Kosten in der Bilanz niederschlagen, bereits das Ergebnis des ersten Quartals 2019 leide unter dem Prozedere. Wie United Internet diese Woche bekannt gegeben habe, wirke sich die verzögerte Verhandlung um den Ende 2018 ausgelaufenen Vorleistungsvertrag mit 17,5 Mio. Euro negativ auf das Betriebsergebnis aus. Die Gespräche über die Nutzung anderer Netze würden erst nach Ablauf der 5G-Auktion fortgesetzt. Insgesamt habe das Unternehmen in den Monaten Januar bis März einen Umsatz von 1,29 Mrd. Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies ein minimales Plus von 1,2%. Ebenfalls nahezu gleich geblieben sei das Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 181 Mio. Euro. Der Gewinn pro Aktie sei dagegen um fast 10% auf 0,46 Euro geklettert.Trotz der durchwachsenen Zahlen für das erste Quartal und der steigenden Preise bei der 5G-Auktion halte das Management um Vorstandschef Ralph Dommermuth an der Prognose für das laufende Jahr fest. Für United Internet werde ein Anstieg des Konzernumsatzes um ca. 4% und des EBITDA um 8% erwartet. Bei 1&1 Drillisch solle das EBITDA sogar um 10% zulegen. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: