Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

34,06 EUR +1,58% (13.12.2021, 13:38)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

34,03 EUR +3,34% (13.12.2021, 13:56)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (13.12.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld gehöre United Internet zu den stärksten Aktien im MDAX. Impulse würden dabei wieder Neuigkeiten zu den Plänen von Vorstandschef Ralph Dommermuth verleihen, der seine Beteiligung aufstocken wolle. Er habe demnach verschiedene Angebote zum außerbörslichen Kauf von Aktienpaketen erhalten.Die Prüfung und Verhandlung der Angebote werde einige Tage dauern, teile United Internet bereits am Freitagabend mit. Dommermuth habe bislang weder die Entscheidung über einen Paketerwerb noch über die Abgabe oder Absage eines Aufstockungsangebots getroffen. Die Entscheidung hänge u.a. von der Finanzierung, dem Ausgang der Prüfung und Verhandlung der Angebote sowie der weiteren Entwicklung des Kapitalmarktes ab.Der nun eröffnete mögliche Paketerwerb könnte Dommermuth bei seinem Ziel einer Aufstockung seines Anteils auf etwas mehr als die Hälfte eine attraktive Alternative bieten. Anfang November habe Dommermuth seine Aufstockungsabsichten öffentlich gemacht. Er prüfe, ob er über eine existierende oder neu zu gründende von ihm beherrschte Gesellschaft ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen United Internet-Aktien zu 35 Euro das Stück abgebe, habe es damals geheißen. Der von ihm kontrollierte Anteil würde damit auf circa 51 Prozent steigen.Der teure Netzaufbau der Tochter 1&1 belaste United Internet noch immer. Die Dommermuth-Pläne dürften zwar dafür sorgen, dass die Aktie vorerst nach unten abgesichert sei. Anleger sollten angesichts der finanziellen Belastungen aber dennoch lieber zu anderen Werten greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link